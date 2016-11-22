Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Продолжаются мероприятия по усовершенствованию газокомпрессорного хозяйства управлений, входящих в производственное объединение (ПО) "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, в целях устранения возможных аварий на платформах и обеспечения технической безопасности в прошлом месяце на газопроводе от платформы Чираг-1” до НГДУ “28 Мая” установлен обратный клапан диаметром 400 мм.

“В целях бесперебойного и качественного обеспечения потребителей природным газом на участке Зира НГДУ “28 Мая” обновлена система сепарации и заменены сепараторы, проведена ревизия газоизмерительных узлов. На капитальный ремонт отправлены 2 газотурбинных двигателя, эксплуатируемых на компрессорной станции №2 участка Нефтяные камни НГДУ "28 Мая", - говорится в информации.

В результате ремонтных работ на скважинах ПО “Азнефть” в октябре нарастил добычу газа на 19,479 млн кубометров – до 447,964 млн кубометров.