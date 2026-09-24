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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    "Азеристиликтеджхизат" назвал объем и общую стоимость закупленного газа

    Энергетика
    • 24 сентября, 2026
    • 13:05
    Азеристиликтеджхизат назвал объем и общую стоимость закупленного газа

    В этом году в 549 котельных ОАО "Азеристиликтеджхизат" использовано 145 млн 560,5 тыс. кубометров природного газа на общую сумму 24 млн 17,4 тыс. манатов.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в "Азеристиликтеджхизат".

    Согласно информации, этот объем газа оплачен почти на 100% (24 млн манатов).

    В 2025 году за 190 млн 971,2 тыс. кубометров природного газа на сумму 31 млн 510,2 тыс. манатов было оплачено 32 млн 317,9 тыс. манатов (102,6%).

    ОАО Азеристиликтеджхизат
    "Azəristiliktəchizat" aldığı qazın həcmini və ümumi dəyərini açıqlayıb
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