"Азеристиликтеджхизат" назвал объем и общую стоимость закупленного газа

В этом году в 549 котельных ОАО "Азеристиликтеджхизат" использовано 145 млн 560,5 тыс. кубометров природного газа на общую сумму 24 млн 17,4 тыс. манатов.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в "Азеристиликтеджхизат".

Согласно информации, этот объем газа оплачен почти на 100% (24 млн манатов).

В 2025 году за 190 млн 971,2 тыс. кубометров природного газа на сумму 31 млн 510,2 тыс. манатов было оплачено 32 млн 317,9 тыс. манатов (102,6%).