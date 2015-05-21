​"Азеришыг" взял на себя долги за электроэнергию жителей сгоревшего дома

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Все долги за электроэнергию жителей сгоревшего 19 мая многоэтажного дома, расположенного на проспекте Азадлыг, 200/36 Бинагадинского района города Баку, погашены за счет ОАО “Азеришыг”. Об этом сообщили Report в пресс-службе ОАО “Азеришыг”.

По информации, жители сгоревшего дома в ближайшие месяцы будут освобождены от оплаты за электроэнергию в местах их временного проживания, и до тех пор, пока им не будут созданы нормальные условия, все расходы за электроэнергию возьмет на себя “Азеришыг”.

Напомним, что в результате пожара в многоэтажном жилом здании на проспекте Азадлыг, 200/36 погибло 15 человек.