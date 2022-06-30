О нас

"Азеришыг" восстанавливает электросети двух сел Масаллы

"Азеришыг" восстанавливает электросети двух сел Масаллы ОАО "Азеришыг" в соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева восстанавливает электросети сел Эминли и Эреб Масаллинского района.
Энергетика
30 июня 2022 г. 12:46
Азеришыг восстанавливает электросети двух сел Масаллы

ОАО "Азеришыг" в соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева восстанавливает электросети сел Эминли и Эреб Масаллинского района.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, в селе Эминли со 171 абонентом, будет установлено 5 комплектных трансформаторных станций, в селе Эреб со 156 абонентами будут установлены 2 комплектных трансформаторных пункта.
В обоих селах электросчетчики будут заменены на новые.

Наряду с деревнями Эминли и Эреб, продолжаются работы по реконструкции в селах Хырмандалы и Моллаоба Масаллинского района. После завершения работ около 2000 абонентов будут обеспечены качественной, стабильной и бесперебойной электроэнергией.

Инвестиционный проект охватывает более 100 сел во всех регионах.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке “Azərişıq” Masallının iki kəndinin elektrik şəbəkəsini yenidən qurur

Самое важное

Член Нацсобрания Непала: Парламентская сеть ДН еще раз декларирует свои принципы
Член Нацсобрания Непала: Парламентская сеть ДН еще раз декларирует свои принципы
30 июня 2022 г. 12:46
Назначен ректор Национального университета обороны Азербайджана
Назначен ректор Национального университета обороны Азербайджана
30 июня 2022 г. 10:24
Президент Ильхам Алиев встретился в Ашхабаде с Владимиром Путиным
Президент Ильхам Алиев встретился в Ашхабаде с Владимиром Путиным
30 июня 2022 г. 04:01
Посол Израиля: Прогресс в восстановлении освобожденных территорий вдохновляет
Посол Израиля: Прогресс в восстановлении освобожденных территорий вдохновляет
29 июня 2022 г. 18:35
Исполнительный директор UN-Habitat ознакомилась со стендом Азербайджана в рамках WUF 11
ФотоИсполнительный директор UN-Habitat ознакомилась со стендом Азербайджана в рамках WUF 11
29 июня 2022 г. 18:25
Пресечена очередная армянская провокация на фотовыставке в Тбилиси
ФотоПресечена очередная армянская провокация на фотовыставке в Тбилиси
29 июня 2022 г. 17:42
Мухтар Бабаев: Проблема загрязнения Охчучая все еще не решена
Мухтар Бабаев: Проблема загрязнения Охчучая все еще не решена
29 июня 2022 г. 14:14
В Зангилане стартовала международная конференция по управлению водными ресурсами
ФотоВ Зангилане стартовала международная конференция по управлению водными ресурсами
29 июня 2022 г. 13:47
Поствоенное восстановление обсудили в ходе спецсессии на Всемирном форуме городов
Поствоенное восстановление обсудили в ходе спецсессии на Всемирном форуме городов
28 июня 2022 г. 17:46
Боррель: Удар России по Кременчугу - полное пренебрежение к жизни мирных жителей
Боррель: Удар России по Кременчугу - полное пренебрежение к жизни мирных жителей
28 июня 2022 г. 16:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi