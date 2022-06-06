"Азеришыг": Новая онлайн-услуга позволит абонентам видеть историю платежей

Представление онлайн-услуги, которая показывает историю операций, позволит абонентам самим видеть месячную, годовую отчетности по платежам.

Новая онлайн-услуга позволит абонентам видеть историю своих платежей, причем за длительный период времени.

Как сообщает Report, об этом сказал директор департамента информационных технологий ОАО "Азеришыг" Галиб Гамидов.

Он отметил, что это позволит абонентам быть в курсе прохождения платежей в системе, когда оплачены средства и когда транзакция завершена.

"В то же время на электронном портале в онлайн-формате будут осуществляться обращения и подписания договоров. Абоненты смогут подписывать договоры посредством Asan İmza", - отметил Г.Гамидов.