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"Азеришыг": Новая онлайн-услуга позволит абонентам видеть историю платежей

"Азеришыг": Новая онлайн-услуга позволит абонентам видеть историю платежей Представление онлайн-услуги, которая показывает историю операций, позволит абонентам самим видеть месячную, годовую отчетности по платежам.
Энергетика
6 июня 2022 г. 12:21
Азеришыг: Новая онлайн-услуга позволит абонентам видеть историю платежей

Новая онлайн-услуга позволит абонентам видеть историю своих платежей, причем за длительный период времени.

Как сообщает Report, об этом сказал директор департамента информационных технологий ОАО "Азеришыг" Галиб Гамидов.

Он отметил, что это позволит абонентам быть в курсе прохождения платежей в системе, когда оплачены средства и когда транзакция завершена.

"В то же время на электронном портале в онлайн-формате будут осуществляться обращения и подписания договоров. Абоненты смогут подписывать договоры посредством Asan İmza", - отметил Г.Гамидов.

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Версия на азербайджанском языке "Azərişıq": "Tarixçənin online olması abonentlərə hesabatlarını görməsinə şərait yaradacaq"

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