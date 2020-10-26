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"Азеришыг" готовится построить новые мощности на освобожденных территориях

"Азеришыг" готовится построить новые мощности на освобожденных территориях В настоящее время сотрудники ОАО "Азеришыг" оперативно ликвидируют последствия аварий, произошедших в результате обстрела противником гражданских объектов
Энергетика
26 октября 2020 г. 13:28
Азеришыг готовится построить новые мощности на освобожденных территориях

ОАО "Азеришыг" в рамках проекта "Азеришыг в Карабахе" реализует меры по срочному обеспечению электроснабжения особо важных стратегических объектов на освобожденных от оккупации территориях.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время сотрудники ОАО "Азеришыг" оперативно ликвидируют последствия аварий, произошедших в результате обстрела противником гражданских объектов.

В то же время разработаны проекты по созданию новых мощностей на освобожденных территориях, которые будут реализованы поэтапно.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Azərişıq” azad edilmiş ərazilərdə yeni güc mərkəzlərini qurmağa hazırlaşır

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