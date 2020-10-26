"Азеришыг" готовится построить новые мощности на освобожденных территориях

В настоящее время сотрудники ОАО "Азеришыг" оперативно ликвидируют последствия аварий, произошедших в результате обстрела противником гражданских объектов

ОАО "Азеришыг" в рамках проекта "Азеришыг в Карабахе" реализует меры по срочному обеспечению электроснабжения особо важных стратегических объектов на освобожденных от оккупации территориях.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время сотрудники ОАО "Азеришыг" оперативно ликвидируют последствия аварий, произошедших в результате обстрела противником гражданских объектов.

В то же время разработаны проекты по созданию новых мощностей на освобожденных территориях, которые будут реализованы поэтапно.