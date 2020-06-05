​"Азеришыг" перешел на усиленный режим работы

В связи с введением двухдневного жесткого карантинного режима в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкаране и Абшеронском районе ОАО "Азеришыг" в ближайшие дни продолжит работу в усиленном режиме.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ведомства.

Аварийные службы будут выполнять свои обязанности с минимальным количеством сотрудников в целях обеспечения качественного энергоснабжения. "Азеришыг" просит абонентов обращаться в круглосуточный колл-центр 199 в случае возникновения какой-либо аварийной ситуации.

Потребители могут осуществлять платежи онлайн на официальном сайте ОАО "Азеришыг"(azerishiq.az).