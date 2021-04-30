"Азеригаз": В этом году планируется проверить около 500 тысяч счетчиков

На территории страны продолжается процесс замены старых счетчиков на новые.

На территории страны продолжается процесс замены старых счетчиков на новые.

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил генеральный директор Производственного объединения "Азеригаз" Руслан Алиев.

Он отметил, что проверка счетчиков является обязательным процессом: "Счетчики для категории населения подлежат государственной проверке каждые 5 лет. А для категории не-населения процесс проводится каждые 3 года. Если счетчик с самого начала был смарт-типа, мы даем населению право выбора при замене счетчика".

По словам Р.Алиева, в этом году планируется проверить 500 тысяч счетчиков, в то время как в прошлом году эта цифра составляла 480 тысяч.