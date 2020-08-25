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Report Georgia

"Азеригаз" реализует пилотный проект

"Азеригаз" реализует пилотный проект В рамках проекта сотрудники ПО "Азеригаз" смогут овладеть передовым опытом
Энергетика
25 августа 2020 г. 17:49
Азеригаз реализует пилотный проект

На ПО "Азеригаз" запущен пилотный проект по оказанию консультационных услуг.

Как сообщили Report в ПО, проектом предусмотрены операционная эффективность, улучшение системы газовых потерь, реконструкция газовой сети, подготовка рекомендаций по транспортной поддержке, мониторинг процесса реализации, а также организация тренингов для рабочей группы ПО "Азеригаз". Пилотный проект, реализованный в Сабунчинском районе Баку, стартовал 1 июня. Согласно плану, работы продлятся 8 месяцев.

В рамках пилотного проекта сотрудники ПО "Азеригаз" смогут овладеть передовым опытом в этой отрасли, на основе рекомендаций будет проанализирована оперативная деятельность, даны советы. Объединение в этой работе также будет пользоваться опытом экспертов известных зарубежных организаций.

Одна из основных целей - анализ недостатков и мониторинг ключевых показателей эффективности до и после пилотного проекта. По завершении пилотного проекта в Сабунчинском районе Баку эта инициатива будет передана другим отраслям.

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