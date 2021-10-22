О нас
Report Georgia
Аудио новости

"Азеригаз" объявил о планах по газификации Карабаха

"Азеригаз" объявил о планах по газификации Карабаха Программа газификации освобожденных территорий Азербайджана уже готова.
Энергетика
22 октября 2021 г. 12:20
Азеригаз объявил о планах по газификации Карабаха
0 : 00
0 : 00

Программа газификации освобожденных территорий Азербайджана уже готова.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня генеральный директор ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Руслан Алиев на акции "Открытые двери" для представителей СМИ.

По его словам, эта программа будет реализована в 4 этапа.

"I этап газификации охватит направление Физули-Агоглан-Шуша. На II этапе будет газифицирован Агдамский район. На III этапе газ поступит в Джебраильский, Зангиланский, Губадлинский и Лачынский районы, а на IV - в Кяльбаджарский район", - сказал он.

Генеральный директор отметил, что уже идет процесс проектирования магистральной сети, газификация может начаться в следующем году.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке "Azəriqaz" Qarabağın qazlaşdırılmasına dair planlarını açıqlayıb

Экслюзивные новости

Командующий ВВС: В первый день войны было уничтожено 60% систем ПВО противника
Командующий ВВС: В первый день войны было уничтожено 60% систем ПВО противника
22 октября 2021 г. 11:58
Командующий ВВС Азербайджана: Готовы предотвратить вражеские провокации в любой момент
Командующий ВВС Азербайджана: Готовы предотвратить вражеские провокации в любой момент
22 октября 2021 г. 11:36
Азербайджан намерен закупить новые военные самолеты
Азербайджан намерен закупить новые военные самолеты
22 октября 2021 г. 11:16
ВОЗ: Продолжаются исследования причин распространения штамма AY.4.2
ВОЗ: Продолжаются исследования причин распространения штамма AY.4.2
21 октября 2021 г. 18:32
Шахин Алиев: В ближайшие 5 лет Азербайджан станет страной-экспортером кибербезопасности
Шахин Алиев: В ближайшие 5 лет Азербайджан станет страной-экспортером кибербезопасности
21 октября 2021 г. 16:16
Fitch: Новые трубопроводы могут увеличить объемы экспорта азербайджанского газа
Fitch: Новые трубопроводы могут увеличить объемы экспорта азербайджанского газа
21 октября 2021 г. 14:02
Ветеран Отечественной войны: Мой истинный дом на склонах гор - в Лачыне
Ветеран Отечественной войны: Мой истинный дом на склонах гор - в Лачыне
20 октября 2021 г. 16:30
Минкультуры готовит новые правила по присвоению почетных званий
Минкультуры готовит новые правила по присвоению почетных званий
20 октября 2021 г. 14:32
Председатель ЦБА: Инфляцию в Азербайджане второй год подряд определяют внешние факторы
Председатель ЦБА: Инфляцию в Азербайджане второй год подряд определяют внешние факторы
20 октября 2021 г. 12:31
AzerGold начал предварительную разведку на месторождении в Кяльбаджаре
AzerGold начал предварительную разведку на месторождении в Кяльбаджаре
20 октября 2021 г. 11:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi