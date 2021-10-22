"Азеригаз" объявил о планах по газификации Карабаха

Программа газификации освобожденных территорий Азербайджана уже готова.

Программа газификации освобожденных территорий Азербайджана уже готова.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня генеральный директор ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Руслан Алиев на акции "Открытые двери" для представителей СМИ.

По его словам, эта программа будет реализована в 4 этапа.

"I этап газификации охватит направление Физули-Агоглан-Шуша. На II этапе будет газифицирован Агдамский район. На III этапе газ поступит в Джебраильский, Зангиланский, Губадлинский и Лачынский районы, а на IV - в Кяльбаджарский район", - сказал он.

Генеральный директор отметил, что уже идет процесс проектирования магистральной сети, газификация может начаться в следующем году.