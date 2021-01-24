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"Азеригаз" идет на уступки владельцам теплиц

"Азеригаз" идет на уступки владельцам теплиц В конце 2020 - начале этого года некоторые владельцы теплиц столкнулись с определенными трудностями при выходе на зарубежные рынки
Энергетика
24 января 2021 г. 12:45
Азеригаз идет на уступки владельцам теплиц

В конце 2020 - начале этого года некоторые владельцы теплиц столкнулись с определенными трудностями при выходе на зарубежные рынки.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью Производственного объединения "Азеригаз", в частности на северных рынках запреты на продажу азербайджанской сельскохозяйственной продукции повлияли на работу местных предпринимателей, занимающихся тепличным бизнесом.

В связи с этим Производственное объединение "Азеригаз" с пониманием относится к сложностям, которые возникают у данных предпринимателей с выплатой за газ.

Как отметили в "Азеригаз", владельцы теплиц смогут выплатить лишь 50% долга, а оставшуюся часть долга начать погашать с марта.

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