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"Азеригаз": Ежедневно сталкиваемся с незаконными подключениями к газопроводам

"Азеригаз": Ежедневно сталкиваемся с незаконными подключениями к газопроводам Об этом заявил генеральный директор ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Руслан Алиев
Энергетика
19 апреля 2021 г. 17:26
Азеригаз: Ежедневно сталкиваемся с незаконными подключениями к газопроводам
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"Практически ежедневно мы сталкиваемся с случаями незаконного подключения к газопроводам. Проводится осмотр, подключения выявляются и ликвидируются".

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Руслан Алиев.

По его словам, во многих случаях спустя некоторое время после ликвидации обнаруживается повторное незаконное подключение к газовым линиям: "С правовой точки зрения наши возможности принимать более серьезные меры в этой области ограничены. Мы можем только выявлять и устранять эти случаи".

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