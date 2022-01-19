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"Азерэнержи" заменит воздушные ЛЭП на подземные кабели

"Азерэнержи" заменит воздушные ЛЭП на подземные кабели ОАО "Азерэнержи" демонтирует 110-киловольтные воздушные линии электропередачи высокого напряжения на участке проспекта Гейдара Алиева, проходящем по территории Сабунчинского района, на Аэропортовской дороге, и в жилых массивах на этой территории.
Энергетика
19 января 2022 г. 11:44
Азерэнержи заменит воздушные ЛЭП на подземные кабели

ОАО "Азерэнержи" демонтирует 110-киловольтные воздушные линии электропередачи высокого напряжения на участке проспекта Гейдара Алиева, проходящем по территории Сабунчинского района, на Аэропортовской дороге, и в жилых массивах на этой территории.

Как сообщает Report, эти кабели будут проложены под землей.

Согласно информации, линии 110-киловольтной подстанции “Рамана” заменяются кабельными линиями, отвечающими современным требованиям. На проспекте Гейдара Алиева и пересечениях с другими дорогами строятся переходы туннельного типа. Интенсивное движение транспорта на развязках не только создавало трудности в эксплуатации воздушных линий, но и наносило ущерб эстетическому облику Аэропортовской дороги.

Наряду с этим полностью будет демонтирована и отстроена заново 110-киловольтная подстанция “Рамана”, построенная более 90 лет назад.

Прокладка подземных кабелей не помешает интенсивному движению на Аэропортовской дороге. Трубы большого диаметра будут проведены под землей на пересечении дорог с помощью специальной техники без каких-либо препятствий для движения.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Azərenerji” bəzi yüksək gərginlikli hava xətlərini yerin altına keçirir

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