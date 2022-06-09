"Азерэнержи" строит в Лачыне цифровую подстанцию

ОАО "Азерэнержи" строит в селе Горчу Лачинского района на высоте 1 800 метров над уровнем моря цифровую подстанцию в 110/35/10 киловольт.

ОАО "Азерэнержи" строит в селе Горчу Лачынского района на высоте 1 800 метров над уровнем моря цифровую подстанцию в 110/35/10 киловольт.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы структуры Теймур Абдуллаев.

T.Абдуллаев добавил, что "Азерэнержи" проводит широкомасштабную работу по подключению Лачынского района к общей энергосистеме Азербайджана, обеспечению устойчивой и бесперебойной электроэнергии.

"От сданной в эксплуатацию в 2021 году подстанции "Кельбаджар" до села Горчу Лачынского района на расстоянии 42 км прокладывается двухпроводная высоковольтная линия электропередачи в 110 киловольт. С учетом особых мест заледенения на трассе линий передач, проложенных в некоторых местах на высоте 2 200 метров, в горных, обрывистых скалистых, густых лесных условиях и главное в условиях непроходимости устанавливаются около 250 анкеров и столбов весом 10 тонн и высотой 40 метров каждый.

Внутри молниеотводного троса по 110-кивольтной линии проложена линия интернета с 24-жильным оптико-волоконном кабелем".

Представитель "Азерэнержи" добавил, что на новой цифровой подстанции в Лачыне будут созданы 110-киловольтные открытые, 35-киловольтные и 10-киловольтные закрытые распределительные устройства.