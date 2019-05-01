"Азерэнержи" ремонтирует электростанцию "Джануб"

В результате случившейся 3 июля прошлого года аварии на теплоэлектростанции "Азербайджан" в Мингячевире, которая привела к сбою в энергосистеме страны, был поврежден один из двух автотрансформаторов мощностью 330/220/6 кВ на электростанции "Джануб" в городе Ширван, являющейся второй крупнейшей электростанцией страны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление "Азерэнержи".

Данный автотрансформатор был отремонтирован на местном заводе трансформаторов ATEF, и установлен на прежнее место. В результате проведённых работ повышена надёжность сетей 330-220 кВ, в том числе уровень напряжения в системе собственных нужд возрос с 6 кВ до 6,3 кВ. Это, в свою очередь, привело к упрощению пусковых режимов двигателей собственных нужд и повышению надёжности системы резервного энергопитания.

С целью предотвращения утечки воды, в резервуаре для отстаивания воды и циркуляционных насосах производится ремонт, после которого повысится надежность эксплуатации. В ближайшие дни начнутся восстановительные работы в 110-киловольтном закрытом распределительном устройстве.

Одновременно, проводится новая газовая линия протяженностью в 25 км от газораспределительной станции, расположенной в Гаджигабульском районе, до электростанции "Джануб". С прокладкой нового трубопровода газ будет поступать непосредственно в турбину и снимет необходимость в использовании компрессоров. На функционирование двух газовых компрессоров ежемесячно расходовалась 7 млн кВт/час электроэнергии, и этот сэкономленный объем направится в общую энергосистему.

Завершается работа по прокладке новой 220 киловольтной линии электропередачи протяженностью 108 км от электростанции "Джануб" до подстанции "Хырдалан".

Отметим, что в рамках "Программы реабилитации" в результате реализованных работ на котлах, турбинах и других оборудованиях на электростанции "Джануб", производственная мощность электростанции от 520 МВт доведена до 720 МВт, и тем самым восстановлена "утраченная" мощность в 200 МВт.