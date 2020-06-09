​Азербайджан выполнил обязательства ОПЕК+ более чем на 98%

В мае этого года суточная добыча нефти (вместе с конденсатом) по Азербайджану составила 650 тыс. баррелей.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

По данным ведомства, из них 557,2 тыс. баррелей пришлось на сырую нефть и 92,8 тыс. баррелей на конденсат. Из 557,2 тыс. баррелей сырой нефти 437,6 тыс. баррелей добыто на "Азери-Чираг-Гюнешли", 119,6 тыс. баррелей – по SOCAR (ПО "Азнефть", СП и ОК).

В рамках ограничения ежесуточной добычи нефти по ОПЕК+ на 9,7 млн баррелей к уровню октября 2018 года Азербайджан в мае сократил добычу сырой нефти на 160,8 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, Азербайджан больше чем на 98% выполнил обязательство по сокращению добычи (164 тыс. баррелей).

Согласно Декларации о сотрудничестве, Азербайджан в мае-июне-июле текущего года должен сохранить производство сырой нефти в объеме 554 тыс. баррелей в сутки (718 тыс. баррелей в октябре 2018 года). Добыча на АЧГ должна быть снижена к уровню 2018 года с 567 тыс. до 434 тыс. баррелей, по SOCAR (ПО "Азнефть", СП и ОК) – со 151 тыс. до 120 тыс. баррелей.

Отметим, что на 10-ом заседании министров стран ОПЕК+ 12 апреля решено в мае-июне сократить ежедневную добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. На 11-ом заседании министров стран ОПЕК+ 6 июня срок продлен еще на один месяц - до конца июля.