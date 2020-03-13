​Азербайджан потратит на ЮГК свыше 400 млн долларов в 2020 году

Расходы ЗАО "Южный газовый коридор" по проекту Южного газового коридора (ЮГК), призванного обеспечить транспортировку азербайджанского газа в Европу, предусмотрены в объеме 402,2 млн долларов США в 2020 году.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации международного рейтингового агентства Fitch.

Согласно данным, издержки на обслуживание долга по проекту за этот год составили 225,7 млн долларов США, финансирование доли в проекте - 176,5 млн долларов США.

Отмечено, что с учетом завершения большинства проектов в 2020 году, необходимые для финансирования доли Азербайджана в Южном газовом коридоре наличные средства будут полностью покрываться ожидаемыми доходами от операций на месторождении "Шахдениз", Южно-Кавказского трубопровода и TANAP.

Финансирование доли ЗАО "Южный газовый коридор" в ЮГК осуществляется за счет кредита в объеме 6,5 млрд долларов США и увеличения уставного капитала (Министерство экономики и Госнефтекомпанией Азербайджана - SOCAR) на 2,4 млрд долларов США.

ЗАО "Южный газовый коридор" с 2019 года не привлекало новых кредитов для финансирования своей доли в проектах. По данным на конец 2019 года, в структуре кредита 38,5% приходится на облигации, приобретенные Государственным нефтяным фондом Азербайджана, 30,9% - средства международных финансовых институтов, 30,6% - евробонды.

ЗАО создано распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева "О некоторых мерах, связанных со второй стадией эксплуатации газоконденсатного месторождения "Шахдениз" и другими проектами по созданию ЮГК от 25 февраля 2014 года, 51% акций принадлежит государству в лице министерства экономики, а 49% - SOCAR.