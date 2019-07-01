Азербайджан поддержал предложение о продлении срока сокращения добычи нефти

Сегодня на 15-м заседании Совместного мониторингового комитета министров стран-членов ОПЕК+ в Вене было предложено продлить срок реализации "Декларации о сотрудничестве" по сокращению добычи нефти без изменения существующих квот еще на 9 месяцев.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана, выступивший на мероприятии министр энергетики Пярвиз Шахбазов отметил, что в результате перевыполнения обязательств по "Декларации о сотрудничестве", принятой в декабре прошлого года, было предотвращено резкое падение цен на нефть.

Также была сформирована ценовая маржа, которая отвечает интересам как производителей, так и потребителей: "Однако, начиная с конца мая, мы вновь наблюдаем тенденцию к снижению цен на нефть. Несмотря на прогнозы по росту глобального спроса на нефть в 1 млн 140 тысяч баррелей, в этом году по сравнению с прошлым годом, на рынке наблюдается большой объем поставок нефти. Запасы нефти в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) продолжают расти. Ожидается, что предложение на глобальном рынке нефти в ближайшие годы также превысит спрос. Поэтому, продолжая меры регулирования, необходимо продлить срок соглашения об ограничении добычи нефти", - добавил министр.

В своем выступлении министр также отметил, что Азербайджан в мае и июне полностью выполнил обязательства по сокращению ежедневной добычи нефти на 20 тысяч баррелей и что за 6 месяцев действия соглашения средняя ежедневная добыча нефти была выполнена на 125%.

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов отметил, что Азербайджан поддерживает предложение о продлении срока соглашения.

Отметим, что предложение о продлении срока сокращения добычи нефти еще на 9 месяцев будет обсуждено сегодня на 176-м заседании Совета министров ОПЕК. Завтра же ожидается принятие решения на 6-й встрече министров государств-членов и не членов ОПЕК.