Азербайджанская нефть вновь снизилась в цене

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке снизилась на 1,43 доллара или 1,76%.

Как сообщает Report, в настоящее время стоимость нефти марки Azeri LT CIF составляет 79,89 доллара/баррель.

Отметим, что в впервые в этом году цена Azeri LT CIF превысила 81 доллар на прошлой неделе.

Напомним, что минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), максимальная - в июле 2008 года (149,66 долларов).