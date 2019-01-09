Азербайджанская нефть упала в цене

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Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке снизилась на 0,06 доллара или 0,1%.
Как сообщает Report, в настоящее время стоимость нефти марки Azeri Light составляет 59,63 доллара/баррель.
Напомним, что минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), максимальная - в июле 2008 года (149,66 долларов).
Tural İbadlıАвтор новости