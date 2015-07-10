Азербайджанская нефть подорожала

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Сегодня цена азербайджанской нефти "Azeri LT CIF", транспортируемой через порты Супса, Батуми и Джейхан и реализуемой на мировых рынках, подорожала на 3,73% или 2,17 доллара. Об этом Report сообщили в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Согласно информации, в настоящее время стоимость нефти марки "Azeri LT CIF" достигла 60,40 долларов/баррель.

В конце прошлой недели азербайджанская нефть стоила 63,29 долларов/баррель, вчера - 58,23 долларов/баррель.

Напомним, что минимальная цена на "Azeri LT CIF" была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), максимальная - в июле 2008 года (149,66 долларов).