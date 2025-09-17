Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Азербайджанская нефть подорожала на 1,8%

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $1,25, или 1,8 % до $70,68.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $68,56.

    В турецком порту Джейхан цена за баррель азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB повысилась на $1,21, или 1,78%, составив $69,15.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,655%.

