​Азербайджанская нефть подешевела

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Сегодня цена азербайджанской нефти Azeri LT CIF, транспортируемой через порты Супса, Батуми и Джейхан и реализуемой на мировых рынках, подешевела на 3,74%, или 2,47 долларов. Об этом Report сообщили в Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR).

Согласно информации, в настоящее время стоимость нефти марки Azeri LT CIF достигла 63,64 долларов/баррель.

В конце прошлой недели азербайджанская нефть стоила 67,16 долларов/баррель, вчера - 66,14 долларов/баррель.

Напомним, что минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), максимальная - в июле 2008 года (149,66 долларов).