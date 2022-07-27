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Азербайджанская нефть подешевела более чем на один доллар

Азербайджанская нефть подешевела более чем на один доллар Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке подешевела на 1,08 доллара США или 0,96%, до 111,24 доллара.
Энергетика
27 июля 2022 г. 10:27
Азербайджанская нефть подешевела более чем на один доллар

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке подешевела на 1,08 доллара США или 0,96%, до 111,24 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

На торгах октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent проданы за 99,46 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 85 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price declines
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti 111 dollara qədər ucuzlaşıb

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