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Азербайджанская нефть подешевела

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке подешевела на 0,75 доллара или 1,09%.

Как сообщает Report, в настоящее время стоимость нефти марки Azeri Light составляет 67,9 доллара/баррель.

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