Азербайджанская нефть подешевела

20 февраля, 2019 10:00

https://report.az/storage/news/7adfc2aa775fc215ad5382a645665e27/316f4d26-ce7c-46b5-85e1-7f3807507ad2_292.jpg Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке подешевела на 0,75 доллара или 1,09%. Как сообщает Report, в настоящее время стоимость нефти марки Azeri Light составляет 67,9 доллара/баррель.