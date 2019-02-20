Азербайджанская нефть подешевела

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке подешевела на 0,75 доллара или 1,09%.
Как сообщает Report, в настоящее время стоимость нефти марки Azeri Light составляет 67,9 доллара/баррель.
Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке подешевела на 0,75 доллара или 1,09%.
Как сообщает Report, в настоящее время стоимость нефти марки Azeri Light составляет 67,9 доллара/баррель.
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Aqşin RafiqoğluАвтор новости