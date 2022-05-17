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Азербайджан ведет переговоры по продаже электроэнергии в Европу

Азербайджан ведет переговоры по продаже электроэнергии в Европу Ведутся переговоры о продаже вырабатываемой в Каспийском море электроэнергии в Европу.
Энергетика
17 мая 2022 г. 17:15
Азербайджан ведет переговоры по продаже электроэнергии в Европу

Ведутся переговоры о продаже вырабатываемой в Каспийском море электроэнергии в Европу.

Как передает Report, об этом заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов заявил журналистам.

По его словам, в Каспийском море есть потенциал для выработки электроэнергии: "Существует энергетический диалог между Азербайджаном и ЕС, который мы называем также зеленым энергетическим коридором. Переговоры ведутся с различными компаниями в рамках энергетического диалога между Азербайджаном и ЕС".

Отметим, что азербайджанский сектор Каспийского моря обладает ветроэнергетическим потенциалом в объеме 157 ГВт.

Потенциал Каспия по возобновляемым источникам энергии многократно превышает энергетический потенциал Азербайджана по другим альтернативным источникам. Каспийское море занимает второе место в мире по ветроэнергетическому потенциалу. Это говорит о том, что Каспий славится не только своими нефтегазовыми ресурсами, но и альтернативной энергией.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Avropaya elektrik enerjisinin satılması ilə bağlı danışıqlar aparır

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