Азербайджан ведет переговоры по продаже электроэнергии в Европу

Ведутся переговоры о продаже вырабатываемой в Каспийском море электроэнергии в Европу.

Ведутся переговоры о продаже вырабатываемой в Каспийском море электроэнергии в Европу.

Как передает Report, об этом заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов заявил журналистам.

По его словам, в Каспийском море есть потенциал для выработки электроэнергии: "Существует энергетический диалог между Азербайджаном и ЕС, который мы называем также зеленым энергетическим коридором. Переговоры ведутся с различными компаниями в рамках энергетического диалога между Азербайджаном и ЕС".

Отметим, что азербайджанский сектор Каспийского моря обладает ветроэнергетическим потенциалом в объеме 157 ГВт.

Потенциал Каспия по возобновляемым источникам энергии многократно превышает энергетический потенциал Азербайджана по другим альтернативным источникам. Каспийское море занимает второе место в мире по ветроэнергетическому потенциалу. Это говорит о том, что Каспий славится не только своими нефтегазовыми ресурсами, но и альтернативной энергией.