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    Азербайджан в январе заработал с проектов АЧГ и "Шахдениз" 446 млн. долларов

    В Госнефтефонд до сегодняшнего дня поступило 120 млрд. долларов с АЧГ и Шахдениз

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ В январе 2016 года в Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) поступило от продажи прибыльной нефти с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и прибыльного газа с газоконденсатного месторождения "Шахдениз" 446 млн. долларов.

    Как сообщили Report в ГНФАР, 442 млн. долларов получено от продажи прибыльной нефти с АЧГ, 4 млн. долларов - продажи прибыльного газа с месторождения "Шахдениз".

    Отметим, что с 2001 года по 1 февраля текущего года общие доходы с АЧГ составили 117,5 млрд. долларов, с 2007 года с "Шахдениз" - 2,5 млрд. долларов.

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