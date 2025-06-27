Азербайджан в апреле стал вторым крупнейшим поставщиком газа в Турцию

Азербайджан в январе-апреле 2025 года экспортировал в Турцию 3 млрд 715,07 млн кубометров газа, что на 1,1% превысило показатель аналогичного периода прошлого года.

Азербайджан в январе-апреле 2025 года экспортировал в Турцию 3 млрд 715,07 млн кубометров газа, что на 1,1% превысило показатель аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK).

При этом из общего объема экспорта газа из Азербайджана 3 млрд 609,35 млн кубометров было поставлено на основе долгосрочной договоренности, 105,72 млн кубометров - на спотовой основе.

В апреле объем поставок азербайджанского газа в Турцию составил 999,83 млн кубометров, что на 0,09% ниже, чем годом ранее. При этом 956,46 млн кубометров газа составил экспортна долгосрочной основе, 43,37 млн кубомкетров – по спотовому механизму.

В целом в апреле Турция импортировала 4 млрд 60,82 млн кубометров газа (рост на 69,54%). В том числе на трубопроводный газ пришлось 3 млрд 656,17 млн кубометров (90,04% всех поставок, рост на 86,73%), сжиженный природный газ (СПГ) – 404,65 млн кубометров (9,96% всех поставок, снижение на 7,46%).

По объемам поставок в апреле Азербайджан занял второе место (24,62% в общем объеме поставок в Турцию). На первом месте была Россия, на долю которой пришлось 44,81% всех поставок, на третьем – Иран (17,41%), на четвертом - Туркменистан (3,19%).

В апреле поставки газа в Турцию осуществлялись из шести стран: Азербайджана, России, Ирана и Туркменистана - трубопроводами, США и Алжира - СПГ. Поставки газа из Туркменистана зафиксированы впервые и составили 129,63 млн кубометров.

В Турцию поставляется азербайджанский газ, добываемый в рамках "Стадии-1" и "Стадии-2" разработки месторождения Шах-Дениз.

По данным EPDK, Азербайджан в 2024 году экспортировал в Турцию 11 млрд 478,4 млн кубометров газа (рост на 11,9% к показателю 2023 года). Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов ранее заявил, что в этом году страна планирует поставить в Турцию 10 млрд кубометров газа.