Азербайджан увеличил доходы от экспорта полиэтилена на 84%

В январе-феврале этого года Азербайджан экспортировал полиэтилен в первичной форме на сумму 15,3 млн долларов

В феврале этого года Азербайджан экспортировал полиэтилен в первичной форме на сумму 8,4 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в мартовском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

По данным, это на 4,2 млн долларов или в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-феврале этого года Азербайджан экспортировал полиэтилен в первичной форме на сумму 15,3 млн долларов, что на 7 млн или 84,3% больше, чем годом ранее.

Отметим, что проект SOCAR Polymer включает в себя заводы по производству полипропилена с годовой производительностью 184 тыс. тонн и производству полиэтилена высокой плотности производительностью 120 тыс. тонн в год. Открытие полипропиленового завода состоялось 18 июля 2018 года с участием президентов Азербайджана и Италии Ильхама Алиева и Серджо Маттареллы.