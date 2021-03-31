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Азербайджан увеличил доходы от экспорта полиэтилена на 84%

Азербайджан увеличил доходы от экспорта полиэтилена на 84% В январе-феврале этого года Азербайджан экспортировал полиэтилен в первичной форме на сумму 15,3 млн долларов
Энергетика
31 марта 2021 г. 13:34
Азербайджан увеличил доходы от экспорта полиэтилена на 84%

В феврале этого года Азербайджан экспортировал полиэтилен в первичной форме на сумму 8,4 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в мартовском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

По данным, это на 4,2 млн долларов или в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-феврале этого года Азербайджан экспортировал полиэтилен в первичной форме на сумму 15,3 млн долларов, что на 7 млн или 84,3% больше, чем годом ранее.

Отметим, что проект SOCAR Polymer включает в себя заводы по производству полипропилена с годовой производительностью 184 тыс. тонн и производству полиэтилена высокой плотности производительностью 120 тыс. тонн в год. Открытие полипропиленового завода состоялось 18 июля 2018 года с участием президентов Азербайджана и Италии Ильхама Алиева и Серджо Маттареллы.

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Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycan polietilen ixracından qazancını 84 % artırıb

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