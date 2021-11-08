Азербайджан стал вторым основным поставщиком авиатоплива в Грузию

В январе-октябре этого года Грузия импортировала из Азербайджана 12 тыс. тонн авиационного топлива.

В январе-октябре этого года Грузия импортировала из Азербайджана 12 тыс. тонн авиационного топлива.

Об этом сообщили в Ассоциации импортеров нефтепродуктов Грузии, передает грузинское бюро Report.

За 10 месяцев Азербайджан удовлетворил 16,3% потребностей соседней страны в этом виде топлива.

Общий объем авиационного топлива, поставляемого Грузией за отчетный период, составил 73,5 тыс. тонн (+54,7%). На первом месте по поставкам - Туркменистан (54,9 тыс. тонн). Третью строчку занимает Италия (10,5 тыс. тонн).

В союзе отметили, что значительный рост импорта авиационного топлива связан с возобновлением авиарейсов. Прогнозируется, что эта тенденция сохранится и в ближайшие месяцы.