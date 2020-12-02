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Азербайджан сократил экспорт метанола на 30%

Азербайджан сократил экспорт метанола на 30% Производство метанола осуществляется на метаноловом заводе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), расположенном в Гарадагском районе
Энергетика
2 декабря 2020 г. 12:28
Азербайджан сократил экспорт метанола на 30%

В октябре этого года Азербайджан экспортировал метанол на сумму 6,9 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в ноябрьском "Обзоре экспорта", опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана.

Согласно информации, это на 0,7 млн долларов США, или на 11,3% больше, чем за тот же месяц прошлого года.

В январе-октябре 2020 года из Азербайджана был экспортирован метанол на сумму 42,3 млн долларов США. А это на 17,5 млн долларов США, или на 29,3% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Производство метанола осуществляется на метаноловом заводе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), расположенном в Гарадагском районе.

Метаноловый завод сдан в эксплуатацию в 2013 году, передан под управление ООО SOCAR Methanol с 2016 года, а с августа 2017 года стал собственностью компании. Максимальная производительность завода составляет 650-700 тысяч тонн метанола в год.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan metanol ixracını 30 % azaldıb

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