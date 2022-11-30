О нас

Азербайджан сократил экспорт газа в Турцию более чем на 4%

Азербайджан сократил экспорт газа в Турцию более чем на 4% В сентябре этого года Турция импортировала из Азербайджана 710,48 млн кубометров природного газа.
Энергетика
30 ноября 2022 г. 11:25
Азербайджан сократил экспорт газа в Турцию более чем на 4%

В сентябре этого года Турция импортировала из Азербайджана 710,48 млн кубометров природного газа.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Управления по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK).

По информации, это на 3,73% меньше показателя сентября прошлого года.

В январе-сентябре этого года Турция импортировала из Азербайджана 6 млрд 409,65 млн кубометров природного газа, что на 4,4% меньше показателя годом ранее.

В сентябре этого года Турция в целом импортировала 3 млрд 401,37 млн кубометров газа, что на 20,56% меньше, чем в 2021 году. Лидером по экспорту является Россия, экспортировавшая в Турцию 1 млрд 539,82 млн кубометров (спад на 23,09%). На втором месте Иран, поставивший в Турцию 854,55 млн кубометров (спад на 3,8%). Азербайджан занимает третью строчку в этом списке, доля страны в общем импорте Турцией газа равна 20,89%.

В Турцию поставляется природный газ, добываемый с азербайджанского месторождения "Шахдениз". Объемы природного газа поставляются на турецкий рынок по Южно-Кавказскому трубопроводу (Баку-Тбилиси-Эрзурум) и Трансанатолийскому газопроводу (TANAP). Первый газ по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум поступил на турецкий рынок в 2007 году. Поставки коммерческого газа в Турцию через TANAP начались 30 июня 2018 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan reduces gas exports to Turkiye by over 4%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Türkiyəyə qaz nəqlini 4 %-dən çox azaldıb

Другие новости из категории

Завод SOCAR в Турции увеличил производство дизтоплива более чем на 7%
Завод SOCAR в Турции увеличил производство дизтоплива более чем на 7%
30 ноября 2022 г. 12:23
Норвегия отложит выдачу лицензий на разработку шельфа на три года
Норвегия отложит выдачу лицензий на разработку шельфа на три года
30 ноября 2022 г. 11:59
Цена азербайджанской нефти превысила 85 долларов
Цена азербайджанской нефти превысила 85 долларов
30 ноября 2022 г. 10:25
Нефть Brent подорожала до 83,97 долларов за баррель
Нефть Brent подорожала до 83,97 долларов за баррель
30 ноября 2022 г. 10:07
Алжир нацелен на развитие энергосотрудничества с Азербайджаном
Алжир нацелен на развитие энергосотрудничества с Азербайджаном
30 ноября 2022 г. 10:05
Forbes: США получили возможность регулировать цены на электричество в Европе
Forbes: США получили возможность регулировать цены на электричество в Европе
30 ноября 2022 г. 09:35
Встречи министров ОПЕК и ОПЕК+ 3 и 4 декабря пройдут онлайн
Встречи министров ОПЕК и ОПЕК+ 3 и 4 декабря пройдут онлайн
30 ноября 2022 г. 01:50
SOCAR обсудила вопросы совместного сотрудничества с нефтегазовыми компаниями Туркменистана
ФотоSOCAR обсудила вопросы совместного сотрудничества с нефтегазовыми компаниями Туркменистана
29 ноября 2022 г. 23:38
SOCAR Trading и алжирская компания обсудили сотрудничество в энергетической сфере
SOCAR Trading и алжирская компания обсудили сотрудничество в энергетической сфере
29 ноября 2022 г. 19:06
Бонусные выплаты по нефтегазовым соглашениям Азербайджана будут увеличены
Бонусные выплаты по нефтегазовым соглашениям Азербайджана будут увеличены
29 ноября 2022 г. 17:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi