Азербайджан сократил экспорт газа в Турцию более чем на 4%

В сентябре этого года Турция импортировала из Азербайджана 710,48 млн кубометров природного газа.

В сентябре этого года Турция импортировала из Азербайджана 710,48 млн кубометров природного газа.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Управления по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK).

По информации, это на 3,73% меньше показателя сентября прошлого года.

В январе-сентябре этого года Турция импортировала из Азербайджана 6 млрд 409,65 млн кубометров природного газа, что на 4,4% меньше показателя годом ранее.

В сентябре этого года Турция в целом импортировала 3 млрд 401,37 млн кубометров газа, что на 20,56% меньше, чем в 2021 году. Лидером по экспорту является Россия, экспортировавшая в Турцию 1 млрд 539,82 млн кубометров (спад на 23,09%). На втором месте Иран, поставивший в Турцию 854,55 млн кубометров (спад на 3,8%). Азербайджан занимает третью строчку в этом списке, доля страны в общем импорте Турцией газа равна 20,89%.

В Турцию поставляется природный газ, добываемый с азербайджанского месторождения "Шахдениз". Объемы природного газа поставляются на турецкий рынок по Южно-Кавказскому трубопроводу (Баку-Тбилиси-Эрзурум) и Трансанатолийскому газопроводу (TANAP). Первый газ по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум поступил на турецкий рынок в 2007 году. Поставки коммерческого газа в Турцию через TANAP начались 30 июня 2018 года.