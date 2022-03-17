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Азербайджан снизил зависимость Грузии от российского газа

Азербайджан снизил зависимость Грузии от российского газа «Грузия не имеет высокой зависимости от импорта природного газа из России. Азербайджан обеспечивает более 90% наших потребностей. У нас нет другого источника».
Энергетика
17 марта 2022 г. 13:46
Азербайджан снизил зависимость Грузии от российского газа

«Грузия не имеет высокой зависимости от импорта природного газа из России. Азербайджан обеспечивает более 90% наших потребностей. У нас нет другого источника».

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии Давид Нармания.

По его словам, поставки газа из России в течение многих лет не превышают 10%: «В 2021 году этот показатель составил 15%, что произошло из-за аварии на газопроводе в Азербайджане в феврале-марте. После устранения последствий аварии показатель вернулся на прежний уровень».

Согласно прогнозу на текущий год, Грузия планирует импортировать 2 млрд 695 млн кубометров газа. Из этого объема 2 млрд 514 млн кубометров или 93,28% придется на Азербайджан. Объем газа, который импортируют из России, составит 200 млн кубометров.

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Версия на английском языке Azerbaijan cuts Georgia's dependence on Russian gas below 10%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Gürcüstanın Rusiya qazından asılılığını 10%-dən aşağı salıb

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