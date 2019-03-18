Министр: Азербайджан продолжит усилия по поддержке баланса на мировом рынке нефти - ОБНОВЛЕНО

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11:30

Азербайджан продолжит поддерживать баланс на мировом рынке нефти.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на открытии 13-го заседания Совместного министерского мониторингового комитета (JMMC) стран ОПЕК+ в Баку.

Он отметил, что в результате сотрудничества ОПЕК+ ощущается положительная динамика на мировом рынке.

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Министр выразил удовлетворение тем, что встреча проходит в Азербайджане.

"Мероприятие ОПЕК+ в Баку инициировано президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Еще в январе 2016 года президент Азербайджана на Давосском форуме заявил, что при лучшей координации между странами-членами ОПЕК и не входящими в Организацию крупными производителями в вопросе сокращения производства, возможно добиться какого-то результата", - сказал Шахбазов.

Он отметил, что проведение этой встречи также подтверждает историческую роль Азербайджана как первого производителя нефти промышленным способом.

"Азербайджан не экспортирует большие объемы нефти на мировой рынок, но играет важную роль в обеспечении энергобезопасности в регионе", - добавил он.

Министр отметил, что на рынке нефти наблюдается положительная динамика, что является общим достижением, и необходимо продолжить работу в этом направлении.