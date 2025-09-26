Азербайджан признан пионером водородного развития в Южном Кавказе и Центральной Азии

Азербайджан занимает лидирующие позиции в вопросах внедрения водорода в регионе Южного Кавказа и Центральной Азии.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент по Центральной Азии, Каспию и Турции компании MAIRE Никколо Хейлперн в ходе мероприятия "Неделя зеленой энергетики 2025: Азербайджан и Центральная Азия" в Баку.

"Для нас водородная дипломатия находится на несколько ином уровне, чем политическая. Она больше связана с тем, как объединить промышленность, потребителей и государственные структуры, например, Азербайджанскую зону возобновляемой энергетики, чтобы создавать ценность. Эта ценность должна оставаться в стране - для государства и населения, создавая при этом благосостояние и для компании. Да, мы обязаны приносить прибыль акционерам, но одновременно должны генерировать богатство и в тех странах, где работаем. Поэтому водородная дипломатия для нас - это платформа сотрудничества между всеми заинтересованными сторонами, позволяющая обмениваться знаниями и развивать долгосрочные проекты. В Азербайджане у нас уже есть прочное партнерство и в других сферах". - отметил он.

По словам Н. Хейлперна, на базе природных ресурсов, которыми обладают Азербайджан и страны Центральной Азии, а также существующих мощностей возможно эффективно сокращать выбросы и проводить декарбонизацию.

"Речь идет не только о водороде, а о декарбонизации в целом. Партнерство, инвестиции, координация и создание общей платформы - это ключевые элементы, формирующие ценность для всей водородной цепочки. В этом смысле Азербайджан выделяется: это единственная страна региона, разработавшая "Белую книгу по водороду", опубликованную в этом году и основанную на стратегии "Азербайджан 2030". Это доказывает, что страна находится впереди в вопросах водородного развития. А сотрудничество, подписанное на COP29 между Азербайджаном, Узбекистаном и Казахстаном о создании "зеленого коридора" для выхода в Европу, подтверждает наличие стратегического видения. Лидеры этого региона - визионеры", - подчеркнул вице-президент MAIRE.