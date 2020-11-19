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Азербайджан погашает кредиты, привлеченные для строительства TAP

Азербайджан погашает кредиты, привлеченные для строительства TAP Азербайджан приступил к погашению кредитов, привлеченных у международных финансовых организаций и банков для строительства Трансадриатического газопровода (TAP), призванного транспортировать природный газ в Европу.
Энергетика
19 ноября 2020 г. 19:18
Азербайджан погашает кредиты, привлеченные для строительства TAP

Азербайджан приступил к погашению кредитов, привлеченных у международных финансовых организаций и банков для строительства Трансадриатического газопровода (TAP), призванного транспортировать природный газ в Европу.

Об этом Report сообщил председатель совета директоров консорциума TAP Мурад Гейдаров.

По его словам, согласно условиям договора, погашение кредитной задолженности началось с момента начала эксплуатации трубопровода.

Он отметил, что уже 15 ноября была осуществлена первая выплата.

Напомним, что в рамках данного проекта привлечено 3 млрд 765 млн евро сроком на 16,5 лет в виде кредитов, а также коммерческой задолженности при поддержке финансовых институтов развития (DFI) и экспортно-кредитных агентств (ECA).

Европейский инвестиционный банк (EIB) также предоставил кредит в размере 700 млн евро по линии Европейского фонда стратегических инвестиций (EFSI) под гарантии ЕС.

Кредитная линия EBRD состоит из двух траншей. Первый транш в размере 500 миллионов евро выделен непосредственно EBRD, второй транш в том же объеме привлечен у коммерческих банков.

Объем кредитов, выданных Bpifrance по гарантии экспортно-кредитных агентств, составил 450 млн евро, Euler Hermes - 280 млн евро, SAGE - 700 млн евро. Без гарантий ECA или многостороннего участия коммерческие банки напрямую одолжили 635 млн евро.

По трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта ЮГК, на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу ежегодно 10 млрд кубометров газа, добываемого в рамках проекта "Шахдениз-2". На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии. Консорциум "Шахдениз" 28 июня 2013 года официально объявил о выборе трубопровода TAP для поставок азербайджанского газа в Европу. Протяженность трубопровода - 878 км, из них 550 км пройдет по территории Греции, 215 км - Албании, 105 км - дну Адриатического моря, 8 км - Южной Италии. Самая высокая точка трубопровода будет расположена в горах Албании (1 800 м), самая низкая - на дне моря (-820 м). Церемония закладки TAP состоялась 17 мая 2016 года в греческих Салониках.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan TAP-ın inşası üçün cəlb etdiyi kreditlərin ödənilməsinə başlayıb

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