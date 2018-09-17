Азербайджан нарастил добычу нефти и газа

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ В январе-августе текущего года в Азербайджане добыто 25,795 млн тонн сырой нефти, включая газовый конденсат.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, из них объем добычи товарной сырой нефти составил 25 760,6 тыс. тонн.

Добыча нефти увеличилась на 0,9% в годовом сравнении.

За отчетный период в стране добыто 19 542,4 млн кубометров природного газа, что на 4,6% выше прошлогоднего показателя.

На долю товарного газа пришлось 12 117,1 млн кубометров добычи, что на 0,5% больше аналогичного показателя за прошлый год.