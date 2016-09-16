Азербайджан намерен привлечь китайских инвесторов к проекту OGPC

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Китайским компаниям и банкам направлено предложение о финансировании и долевом участии в проекте Нефтегазоперерабатывающего и нефтехимического комплекса (OGPC) Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), который планируется реализовать в Гарадагском районе.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

Глава SOCAR отметил, что сейчас данное предложение рассматривается.

"Как вы знаете, Китайская национальная нефтяная корпорация (CNPC) и SOCAR подписали меморандум. Сейчас мы ведем переговоры с китайским Eximbank, другими банками и CNPC. Хотелось бы, чтобы доля китайских компаний в проекте составила около 50%. В то же время, надеемся на совместное финансирование китайского Eximbank и Народного банка Китая", - добавил Р.Абдуллаев.