Азербайджан и Турция подписали шесть документов

В рамках первого Азербайджано-турецкого энергетического форума в Баку было подписано шесть документов.

В рамках первого Азербайджано-турецкого энергетического форума в Баку было подписано шесть документов.

Как сообщает Report, подписан протокол 1-го Азербайджано-турецкого энергетического форума. Протокол подписали министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов и министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

Министры также подписали Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики и природных ресурсов Турции и Министерством энергетики Азербайджана о поставках природного газа.

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев и министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез подписали Соглашение между правительством Азербайджана и правительством Турции о сотрудничестве в области горнодобывающей промышленности.

Четвертый документ - Меморандум о взаимопонимании между Агентством по использованию ресурсов минерального сырья Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, ЗАО AzerGold и Главным управлением по исследованию и разведке полезных ископаемых Министерства энергетики и природных ресурсов Турции и международной горнодобывающей компанией MTA.

Документ подписали председатель Агентства по использованию ресурсов минерального сырья Азербайджана Самир Гурбанов, глава ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов, а также генеральный директор Главного управления по исследованию и разведке полезных ископаемых Турции Ясин Эрдоган.

Пятым документом стал Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области наук о Земле между Национальной службой геологической разведки Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана и Главным управлением по исследованию и разведке полезных ископаемых Министерства энергетики и природных ресурсов Турции. Меморандум был подписан главой Национальной службой геологической разведки Али Алиевым и генеральным директором Главного управления по исследованию и разведке полезных ископаемых Ясином Эрдоганом.

Шестым подписанным документом стал Протокол о сотрудничестве между ОАО "Азерэнержи" и Турецкой государственной компанией по передаче электроэнергии (TEİAŞ), который подписали президент ОАО "Азерэнержи" Баба Рзаев и генеральный директор TEİAŞ Орхан Калдырым.