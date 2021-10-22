Азербайджан и Британия нацелены ускорить согласование соглашения о сотрудничестве

Азербайджан и Великобритания обсудили конкретные шаги по реализации Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области перехода к чистой энергии.

Азербайджан и Великобритания обсудили конкретные шаги по реализации Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области перехода к чистой энергии.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана, обсуждения прошли в формате видеоконференции между министром энергетики Пярвизом Шахбазовым и министром экспорта Великобритании, новым сопредседателем Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией Майком Фриром.

На встрече с участием послов обеих стран состоялся обмен мнениями по вопросам, вытекающим из двустороннего сотрудничества в период после заседания Межправительственной комиссии в мае текущего года.

Стороны отметили важность усиления сотрудничества в энергетической сфере, изучения возможностей решения проблем изменения климата, выразили уверенность в том, что подписанный между Министерством энергетики и BP документ о сотрудничестве в области солнечной энергии расширит сотрудничество с компанией в области возобновляемых источников энергии, а также внесет вклад в успешное продолжение долгосрочного энергетического партнерства между двумя странами.