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Азербайджан и Британия нацелены ускорить согласование соглашения о сотрудничестве

Азербайджан и Британия нацелены ускорить согласование соглашения о сотрудничестве Азербайджан и Великобритания обсудили конкретные шаги по реализации Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области перехода к чистой энергии.
Энергетика
22 октября 2021 г. 12:34
Азербайджан и Британия нацелены ускорить согласование соглашения о сотрудничестве

Азербайджан и Великобритания обсудили конкретные шаги по реализации Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области перехода к чистой энергии.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана, обсуждения прошли в формате видеоконференции между министром энергетики Пярвизом Шахбазовым и министром экспорта Великобритании, новым сопредседателем Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией Майком Фриром.

На встрече с участием послов обеих стран состоялся обмен мнениями по вопросам, вытекающим из двустороннего сотрудничества в период после заседания Межправительственной комиссии в мае текущего года.

Стороны отметили важность усиления сотрудничества в энергетической сфере, изучения возможностей решения проблем изменения климата, выразили уверенность в том, что подписанный между Министерством энергетики и BP документ о сотрудничестве в области солнечной энергии расширит сотрудничество с компанией в области возобновляемых источников энергии, а также внесет вклад в успешное продолжение долгосрочного энергетического партнерства между двумя странами.

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Версия на английском языке Azerbaijan willing to speed up negotiation of cooperation agreement with UK
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Britaniya ilə Əməkdaşlıq Sazişinin razılaşdırılmasını sürətləndirmək istəyir

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