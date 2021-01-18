Азербайджан экспортировал в Украину нефти на 265 млн долларов

За прошедший год общая доля азербайджанской нефти в импорте украинской нефти составила 64,78%

В 2020 году Азербайджан экспортировал в Украину сырую нефть на сумму 265,076 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорят данные Государственной таможенной службы Украины.

За прошедший год общая доля азербайджанской нефти в импорте украинской нефти составила 64,78%.

В целом же в 2020 году Украина увеличила импорт сырой нефти по сравнению с показателями 2019 года на 454,959 тыс. тонн или на 57,5%, до 1 млн 245,587 тыс. тонн.

По данным ведомства, за прошлый год страна импортировала сырой нефти в общей сложности на 409,167 млн долларов США, что на 1,5% меньше показателей 2019 года.

В то же время в 2020 году из США поступило сырье на 98,445 млн долларов США (24,06 %), из Ливии - на 45,555 млн долларов США (11,13 %) и из других стран - на 0,091 млн долларов США (0,02 %).

Экспорт нефтяного сырья Украиной в 2020 году составил 80 тыс. тонн на 24,351 млн долларов США. Это азербайджанская нефть, экспортированная в Беларусь.

В 2019-м Украина не осуществляла экспорт нефти.