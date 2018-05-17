АМОК сократила объем переданного SOCAR попутного газа

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ В первом квартале этого года Азербайджанская международная операционная компания (АМОК) передала Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в среднем 5,8 млн кубометров попутного газа в сутки с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли".

Как сообщает Report со ссылкой на BP-Azerbaijan, в общей сложности за отчетный период SOCAR передано 525 млн кубометров попутного газа.

Объем переданного SOCAR в первом квартале попутного газа уменьшился в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что остальная часть попутного газа вновь закачана в коллектор для поддержания давления.

Напомним, что соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с блока месторождений АЧГ было подписано 20 сентября 1994 года в Баку. В феврале 1995 года учреждена Азербайджанская международная операционная компания (АМОК).

14 сентября 2017 года подписано измененное и вновь разработанное соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с месторождений "Азери", "Чираг" и глубоководной части месторождения "Гюнешли" (АЧГ). Соглашение 31 октября было ратифицировано в Милли Меджлисе.

После утверждения соглашения долевое участие партнеров АЧГ распределено следующим образом: BP - 30,37%, AzACG (SOCAR) - 25,00%, Chevron - 9,57%, Inpex - 9,31%, Statoil - 7,27%, ExxonMobil - 6,79%, TP - 5,73%, Itochu - 3,65% и ONGC Videsh Ltd. (OVL) - 2,31%.