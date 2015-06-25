Американская нефть на мировом рынке подешевела

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) снизилась на 1,23% или 0,74 долларов и составила 61,01 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent наблюдалось повышение, она подорожала на 0,24% или 0,15 долларов и составила 63,49 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 69 долларов/баррель.