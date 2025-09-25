Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Энергетика
    • 25 сентября, 2025
    • 12:57
    Александр Ершов: БТД успешно интегрирован в региональные поставки нефти

    Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) представляет собой крупную и независимую структуру, хорошо интегрированную в региональные поставки нефти.

    Как сообщает Report, об этом сказал главный редактор новостей товарных рынков и энергетики московского бюро Thompson Reuters Александр Ершов на мероприятии "Каспий и Центральная Азия - нефтепереработка, нефтехимия, торговля, логистика" в Баку.

    Коснувшись недавнего кризиса с загрязнением органическими хлоридами, он напомнил, что в 2019 году в компании "Транснефть" была похожая ситуация: "БТД успешно справился с волной загрязнения и понес минимальные потери, поскольку это крупная и независимая структура, хорошо интегрированная в региональные поставки нефти".

    По его словам, особого внимания заслуживает диверсификация по различным направлениям: "Речь идет прежде всего о природном газе, включая последние объемы, поставленные Азербайджаном в Сирию. Это розничная торговля. В то же время SOCAR заключила сделку о приобретении крупной сети автозаправочных станций в Италии".

    Ершов подчеркнул, что Каспийский регион постепенно превращается в ключевой транзитный узел для крупнейших поставщиков углеводородов и увеличение транзитных возможностей усиливает энергетическую независимость.

    BTC regional neft tədarükünə yaxşı inteqrasiya olunmuş müstəqil strukturdur
    Alexander Ershov: BTC has been successfully integrated into regional oil supplies

    Лента новостей