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Абдельмаджид Аттар: В 2020 году спрос на сырую нефть снизится на 9,5 млн баррелей

Абдельмаджид Аттар: В 2020 году спрос на сырую нефть снизится на 9,5 млн баррелей Пандемия коронавируса приведет к сокращению глобального спроса на газ примерно на 5% в этом году.
Энергетика
11 ноября 2020 г. 18:10
Абдельмаджид Аттар: В 2020 году спрос на сырую нефть снизится на 9,5 млн баррелей

Пандемия коронавируса приведет к сокращению глобального спроса на газ примерно на 5% в этом году.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Алжира Абдельмаджид Аттар, выступая в рамках 22-й встречи министров на круглом столе на тему "Влияние пандемии COVID-19 на рынки природного газа" Форума стран-экспортеров газа (GECF).

По его словам, в 2019 году спрос на природный газ вырос на 1,9%: "В этом году предложение в газовом секторе возросло на 3,5%, энерготорговля – на 13%. Пандемия приведет к снижению цен на 3% на мировых газовых рынках. Это может быть ниже предполагаемого уровня”.

А.Аттар считает, что влияние пандемии на транспортный сектор также снизило спрос на сырую нефть: "По данным ОПЕК, в 2020 году спрос на сырую нефть снизится до 9,5 млн баррелей в сутки. Под влиянием ряда факторов страны ОПЕК+ решили сократить добычу. Предполагается, что к 2021 году будет наблюдаться определенный рост добычи".

Отметим, что 22-я встреча министров состоится завтра.

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Версия на азербайджанском языке Əbdülməcid Attar: “2020-ci ildə xam neft tələbatı 9,5 mln barel azalacaq”

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