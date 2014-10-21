Инвестиции в нефтяной сектор Азербайджана выросли на 28%

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Объем инвестиций в нефтяной сектор экономики Азербайджана за январь-сентябрь 2014 года составил 4,406 млрд. манатов. Как сообщили Report в Госкомстате, в структуре инвестиций в экономику страны на долю нефтяного сектора пришлось 37,1%. По сравнению с аналогичным периодом 2013 года инвестиции в нефтяной сектор увеличились на 28,2%.

По мнению наблюдателей, рост объема инвестиций в нефтяной сектор экономики Азербайджана почти на 30% связан с началом активной фазы работ по проекту "Шах-Дениз-2".

Напомним, что 17 декабря 2013 года в Баку участники проекта по разработке морского газоконденсатного месторождения "Шах-Дениз" объявили о принятии окончательного финансового решения по второй стадии проекта, стоимость которого оценивается в 28 млрд. долларов США. Начало добычи газа в рамках проекта "Шах-Дениз-2" запланировано на 2018 год.

В 2018 году ожидается начало поставок газа в Турцию, в 2019 году - на европейский рынок. Годовой объем добычи газа в рамках "Шах-Дениз-2" составит 16 млрд. кубометров, из которых 10 млрд. кубометров будут направляться в Европу, а 6 млрд. кубометров – в Турцию.

В целом же, после начала добычи в рамках "Шах-Дениз-2" общая добыча газа с месторождения составит 25 млрд. кубометров. Из них 9 млрд. кубометров газа будет добываться в рамках первой стадии проекта и 16 млрд. кубометров - в рамках второй. Запасы месторождения "Шах-Дениз" оцениваются в 1,2 трлн. кубометров.

Отметим, что контракт на разработку месторождения "Шах-Дениз" подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован парламентом 17 октября того же года. Участниками соглашения о долевом разделе добычи "Шах-Дениз" являются компании BP (оператор - 28,8%), Statoil (15,5%), SOCAR (16,7%), LUKoil (10%), NICO (10%) и TPAO (19%).