Сергей Марков: На постсоветском пространстве только Азербайджан и Казахстан сумели создать уверенно развивающиеся экономики

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Азербайджан - одна из двух стран, сумевшая создать уверенно развивающуюся экономику.

Как передает Report, об этом сказал известный российский эксперт и политолог, гендиректор НП "Институт политических исследований" Сергей Марков, комментируя последние социальные инициативы Нурсултана Назарбаева.

"Можно только лишний раз приветствовать очередные реформаторские инициативы президента Казахстана. Вообще я должен отметить, что на постсоветском пространстве только два государства – Казахстан и Азербайджан – сумели создать уверенно развивающиеся экономики и обеспечить постоянно растущий уровень благосостояния населения", - отметил политолог.