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    Сергей Марков: На постсоветском пространстве только Азербайджан и Казахстан сумели создать уверенно развивающиеся экономики

    Азербайджан сумел обеспечить постоянно растущий уровень благосостояния населения

    Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Азербайджан - одна из двух стран, сумевшая создать уверенно развивающуюся экономику.

    Как передает Report, об этом сказал известный российский эксперт и политолог, гендиректор НП "Институт политических исследований" Сергей Марков, комментируя последние социальные инициативы Нурсултана Назарбаева.

    "Можно только лишний раз приветствовать очередные реформаторские инициативы президента Казахстана. Вообще я должен отметить, что на постсоветском пространстве только два государства – Казахстан и Азербайджан – сумели создать уверенно развивающиеся экономики и обеспечить постоянно растущий уровень благосостояния населения", - отметил политолог.

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