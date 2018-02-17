Министр: Я не думаю, что цена на лук сильно вырастет

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ “Лук сейчас приобрел реальную цену и я не думаю, что в дальнейшем цена на него сильно вырастет”.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр сельского хозяйства Гейдар Асадов.

Министр отметил, что себестоимость 1 кг лука составляет примерно 32-35 гяпиков:

“Если взять оптовую цену предприятия, обходящийся в 35 гяпиков лук должен продаваться за 45-47 гяпиков, чтобы у фермера была возможность получить прибыль.

На следующем этапе добавляются оптовая стоимость предприятия, перевозка, расфасовка и др. маржи. В то же время при розничной торговле следует учитывать и места для реализации на рынке, и другие расходы. Так, в среднем расходы на обходящийся в среднем за 35 гяпиков лук возрастают до 60-70 гяпиков. Цена на розничную продажу лука находится в этих рамках”.

Министр сообщил, что долгие годы, задолго до девальвации цена на лук превышала 70 гяпиков:

“Однако последние 2-3 года средняя цена на лук колеблется между 65-70 гяпиков. Я бы не сказал, что цена на лук снизилась. Лук приобрел реальную свою цену. Если лук не приобретет реальную цену, это нанесет урон производителям и в будущем снизит внимание к нему. При такой производительности экспорт попадет под сомнение. Сегодняшние цены я считаю нормальными и не думаю, что в будущем цена сильно повысится”,- отметил министр.

По его словам, в европейских странах, а также по подсчетам FAO, нормальным считается 60-80% разница между оптовой и розничной ценой с учетом маржи.

Министр добавил, что если 5 лет назад эта разница была в 3-4 раза больше, то сейчас составляет 60-65%, что равно показателю в европейских странах.