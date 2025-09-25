Бангладеш пригласил Азербайджан инвестировать в СЭЗ

Советник по вопросам труда и занятости Бангладеш Сахават Хоссейн пригласил Азербайджан инвестировать в специальные экономические зоны (СЭЗ) страны.

Как передает Report, об этом сообщают бангладешские СМИ со ссылкой на информационный департамент Бангладеш (PID).

Согласно информации, с соответствующим заявлением Хоссейн выступил на двусторонней встрече с министром труда и социальной защиты Азербайджана Анаром Алиевым в Баку.

Кроме того, Хоссейн призвал азербайджанскую сторону активнее привлекать квалифицированных рабочих из Бангладеш, а также расширять техническое сотрудничество в сфере труда для обеспечения прав и социальных гарантий трудящихся.

Он также подчеркнул важность укрепления сотрудничества между странами Организации исламского сотрудничества (ОИС) и пригласил Алиева посетить Бангладеш.

Министр в свою очередь предложил создать совместную рабочую группу с участием профильных ведомств двух стран для развития партнерства в области занятости и инвестиций. Он также обратился к Бангладеш с просьбой ускорить ратификацию Устава труда ОИС и отметил значимость углубления взаимного сотрудничества.