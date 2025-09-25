Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Бангладеш пригласил Азербайджан инвестировать в СЭЗ

    Экономика
    • 25 сентября, 2025
    • 17:29
    Бангладеш пригласил Азербайджан инвестировать в СЭЗ

    Советник по вопросам труда и занятости Бангладеш Сахават Хоссейн пригласил Азербайджан инвестировать в специальные экономические зоны (СЭЗ) страны.

    Как передает Report, об этом сообщают бангладешские СМИ со ссылкой на информационный департамент Бангладеш (PID).

    Согласно информации, с соответствующим заявлением Хоссейн выступил на двусторонней встрече с министром труда и социальной защиты Азербайджана Анаром Алиевым в Баку.

    Кроме того, Хоссейн призвал азербайджанскую сторону активнее привлекать квалифицированных рабочих из Бангладеш, а также расширять техническое сотрудничество в сфере труда для обеспечения прав и социальных гарантий трудящихся.

    Он также подчеркнул важность укрепления сотрудничества между странами Организации исламского сотрудничества (ОИС) и пригласил Алиева посетить Бангладеш.

    Министр в свою очередь предложил создать совместную рабочую группу с участием профильных ведомств двух стран для развития партнерства в области занятости и инвестиций. Он также обратился к Бангладеш с просьбой ускорить ратификацию Устава труда ОИС и отметил значимость углубления взаимного сотрудничества.

