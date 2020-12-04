О нас
Report Georgia
Аудио новости

Жителей Азербайджана ждет дождливая погода

Жителей Азербайджана ждет дождливая погода Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями постепенно снизится на 2-4 градуса
Экология
4 декабря 2020 г. 13:28
Жителей Азербайджана ждет дождливая погода

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 5 декабря.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ночью и утром моросящий дождь.

Будет преобладать северо-восточный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы - 772 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%.

5 декабря в районах Азербайджана временами ожидаются дожди, в горных и предгорных районах возможен снег, местами туман. Ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 2-6, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 5 декабря на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

Кроме того, с 5 декабря до полудня 8 декабря на территории страны ожидаются нестабильные погодные условия, временами дожди, в горных и предгорных районах возможен снег, местами интенсивный. Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями постепенно снизится на 2-4 градуса.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Temperature to drop 2-4 degrees tomorrow in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Hidrometeoroloqlardan xəbərdarlıq: Temperatur 2-4 dərəcə aşağı enəcək

Новости партнеров

Самое читаемое

В Баку от коронавируса умер глава муниципалитета
В Баку от коронавируса умер глава муниципалитета
2 декабря 2020 г. 17:00
В Азербайджане от коронавируса умер известный адвокат
В Азербайджане от коронавируса умер известный адвокат
28 ноября 2020 г. 20:01
В Баку потушили сильный пожар
ФотоВ Баку потушили сильный пожар
29 ноября 2020 г. 17:17
Террористы РКК признали, что воевали на стороне Армении
ФотоТеррористы РКК признали, что воевали на стороне Армении
29 ноября 2020 г. 02:38
В Баку на 20 суток арестован нарушитель ПДД
В Баку на 20 суток арестован нарушитель ПДД
1 декабря 2020 г. 12:50
Кто заминировал Карабах?
Кто заминировал Карабах?
2 декабря 2020 г. 09:55
Ученые объяснили, почему не удается остановить пандемию COVID-19
Ученые объяснили, почему не удается остановить пандемию COVID-19
30 ноября 2020 г. 16:08
Одна из погибших при подрыве на мине в Физули была главредом газеты
Одна из погибших при подрыве на мине в Физули была главредом газеты
28 ноября 2020 г. 18:27
В Карабахе произошел взрыв в воинской части, погибли армянские солдаты
В Карабахе произошел взрыв в воинской части, погибли армянские солдаты
2 декабря 2020 г. 12:06
Морские пехотинцы вернулись в пункт постоянной дислокации
ФотоМорские пехотинцы вернулись в пункт постоянной дислокации
1 декабря 2020 г. 18:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi