Жителей Азербайджана ждет дождливая погода

Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями постепенно снизится на 2-4 градуса

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 5 декабря.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ночью и утром моросящий дождь.

Будет преобладать северо-восточный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы - 772 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%.

5 декабря в районах Азербайджана временами ожидаются дожди, в горных и предгорных районах возможен снег, местами туман. Ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 2-6, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 5 декабря на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

Кроме того, с 5 декабря до полудня 8 декабря на территории страны ожидаются нестабильные погодные условия, временами дожди, в горных и предгорных районах возможен снег, местами интенсивный. Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями постепенно снизится на 2-4 градуса.